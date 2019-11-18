Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
E’ SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SU VIA PONTINA
RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO E SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE ARDEATINA E TIBURTINA
LUNGHE CODE ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E TRA PISANA E BOCCEA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE QUI CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA
CI SPOSTIAMO SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E SAN BASILIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO
SULLE VIE APPIA E NETTUNENSE CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE DAL BIVIOPER CIAMPINO A GENZANO DI ROMA
E SANTA MARIA DELLE MOLE A CECCHINA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDON SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, SUI SETTORI OCCIDENTALI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO
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