Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 18:45

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

E’ SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE SU VIA PONTINA

RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO E SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA

PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE ARDEATINA E TIBURTINA

LUNGHE CODE ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E TRA PISANA E BOCCEA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE QUI CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA

CI SPOSTIAMO SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E SAN BASILIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO

SULLE VIE APPIA E NETTUNENSE CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE DAL BIVIOPER CIAMPINO A GENZANO DI ROMA

E SANTA MARIA DELLE MOLE A CECCHINA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDON SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, SUI SETTORI OCCIDENTALI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

