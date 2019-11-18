Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA PONTINA
RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA SPINACETO AL RACCORDO
LUNGHE CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI
SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E TIBURTINA
SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E CASILINA
A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E PONTINA E RALLENTAMENTI TRA PISANA E BOCCEA
MIGLIORA SENSIBILMENTE LA SITUAZIONE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE, AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA
SULLE VIE APPIA E NETTUNENSE CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE DAL BIVIOPER CIAMPINO A GENZANO DI ROMA
E SANTA MARIA DELLE MOLE A CECCHINA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDON SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, SUI SETTORI OCCIDENTALI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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