Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA PONTINA

RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA SPINACETO AL RACCORDO

LUNGHE CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI

SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E TIBURTINA

SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E CASILINA

A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E PONTINA E RALLENTAMENTI TRA PISANA E BOCCEA

MIGLIORA SENSIBILMENTE LA SITUAZIONE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE, AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA

SULLE VIE APPIA E NETTUNENSE CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE DAL BIVIOPER CIAMPINO A GENZANO DI ROMA

E SANTA MARIA DELLE MOLE A CECCHINA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDON SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, SUI SETTORI OCCIDENTALI E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

