Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 20:30

SULLA ROMA-FIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE CODE IN DIMINUZONE, ORA TRA VIA NEWTON E VIA DELL AMAGLIANA, VERSO L’EUR

NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA NEWTON AL RACCORDO

SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA

INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A SPINACETO, A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA NORD, TUTTO IN DIREZIONE LATINA

SEMPRE SULLA PONTINA MA IN ENTRATA A ROMA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO

SU VIA COLOMBO CODE DA VA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

ALTRE CODE SU VIA DELLAEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA DEL LAGO DI TRAIANO A VIA DI CHIARALUCE, SEMPRE VERSO OSTIA

RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PONTINA A SEGUIRE TRA APPIA E TUSCOLANA E RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

IN INTERNA, CODE TRA BUFALOTTA E A24

ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA VIA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA QUARTICCIOLO E VIA MONTE D’ARCA, IN DIREZIONE NORD

