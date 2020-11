Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DALLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE ALTEZZA INCROCIO VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PASSIAMO SUL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA USCITA TIBURTINA

TRATTO URBANO ROMA TERAMO

CODE TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE

SULLA VIA SALARIA CI SONO CODE QUI PER LAVORI

CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA

TRA IL RACCORDO E VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO

SI RALLENTA SULLA

CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

TUTTO VERSO IL CENTRO

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDANDO CHE FINO AL 7 DICEMBRE SOSPESA LA LINEA TRAM 8

PER LAVORI DI MANUTENZIONE SOSTITUITA DA BUS-CIRCOLARE

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

