Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 08:15

di - 18 Novembre 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
    UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

    INIZIAMO DALLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE ALTEZZA INCROCIO VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    PASSIAMO SUL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA USCITA TIBURTINA
    TRATTO URBANO ROMA TERAMO
    CODE TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE
    SULLA VIA SALARIA CI SONO CODE QUI PER LAVORI
    CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA
    TRA IL RACCORDO E VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO
    SI RALLENTA SULLA
    CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
    SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
    TUTTO VERSO IL CENTRO
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDANDO CHE FINO AL 7 DICEMBRE SOSPESA LA LINEA TRAM 8
    PER LAVORI DI MANUTENZIONE SOSTITUITA DA BUS-CIRCOLARE
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
    A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
    PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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