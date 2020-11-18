Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DALLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE ALTEZZA INCROCIO VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO SUL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA USCITA TIBURTINA
TRATTO URBANO ROMA TERAMO
CODE TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE
SULLA VIA SALARIA CI SONO CODE QUI PER LAVORI
CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA
TRA IL RACCORDO E VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO
SI RALLENTA SULLA
CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
TUTTO VERSO IL CENTRO
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDANDO CHE FINO AL 7 DICEMBRE SOSPESA LA LINEA TRAM 8
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SOSTITUITA DA BUS-CIRCOLARE
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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