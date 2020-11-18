Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2020 ORE 09:05 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE CAUSATO DA UN TAMPONAMENTO TRA PIU’ VEICOLI
ALTEZZA INCROCIO VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA
RIMANIAMO SULLA PONTINA SEMPRE CODE QUI PER LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
SULLA VIA SALARIA CANTIERI ATTIVI PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VILLA SPADA DOVE AL MOMENTO È ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
RIMANGONO TRAFFICATE LE CONSOLARI IN ENTRATA
SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
E SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
RICORDANDO IN OGNI CASO, TUTTO VERSO IL CENTRO
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO LE ULTIME DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, VIETANO GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSE FASCIE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O NECESSITÀ. E’ SEMPRE OBBLIGATORIA L’AUTOCERTIFICAZIONE
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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