Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO SEGNALANDO INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIENTO E FABRO CON 1KM DI CODE IN DIREZIONE FIRENZE

SEMPRE IN AUTOSTRADA MA QUESTA VOLTA SULLA A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO PRESTARE ATTENZIONE

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E FLAMINIA

SEGNALIAMO LUNCHE CODE SU VIA DELLA SOLFARATA TRA VIA ARDEATINA E VIA DELLE MONACHELLE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA DUE CAMION

A CAUSA DEL SUDDETTO INCIDENTE, FORTI RIPERCUSSIONI SU VIA ARDEATINA ALTEZZA SANTA PALOMBA IN DIREZIONE DELLA ROTARORIA

INFINE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI TRA GIULIANO DI ROMA E PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI E SULLA SUPERSTRADA FERENTINO SORA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER BOVILLE-VEROLI IN DIREZIONE SORA

SULLA PROVINCIALE PIGLIO ARCINAZZO, SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 10+000 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI A CUSA DI ASTRAL, CI TROVIAMO NEL CENTRO ABITATO DI ALTIPIANI DI ARCINAZZO

INFINE IN PROVINCIA DI RIETI ATTENZIONE SULLA REGIONLE SABINA, ALTRO CANTIERE MOBILE DI ASTRAL PER MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE IN TRATTI SALTUARI DAL RACCORDO CON IL CASELLO DELL’A1 DI PONZANO E GALANTINA

