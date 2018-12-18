Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI AURELIA E ROMA FIUMICINO;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; SULLA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA PONTINA ULTERIORI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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