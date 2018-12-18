Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO TECNICO A LA STORTA; AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI DI CIRCA 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE;
E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 E L’ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA LO STESSO RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; SITUAZIONE INVARIATA INFINE SULLA PONTINA DOVE PERMANGONO CODE TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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