Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI LA STORTA, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
RESTANDO SULLA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI IN VIA FLAMINIA E IN VIA SALARIA PER I VEICOLI PROVENIENTI DAL RACCORDO;
PIU’ A SUD CODE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E LO STESSO RACCORDO, E SULLA COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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