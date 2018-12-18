Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
RESTANDO SULLA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, DAPORTONACCIO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI IN VIA FLAMINIA E IN VIA SALARIA PER I VEICOLI PROVENIENTI DAL RACCORDO;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO LE VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE SPAGNA; I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO E PER CONSENTIRE L’USCITA DALLA STAZIONE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE BARBERINI, TERMINI O FLAMINIO; RIAPERTA INVECE LA STAZIONE BARBERINI DOVE IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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