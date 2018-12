Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IL TRAFFICO IN ESTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA VIA APPIA;

ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO LE VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE SPAGNA; I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO E PER CONSENTIRE L’USCITA DALLA STAZIONE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE BARBERINI, TERMINI O FLAMINIO; RIAPERTA INVECE LA STAZIONE BARBERINI DOVE IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE.

