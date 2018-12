Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA ROMANINA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA MAGLIANA E LAURENTINA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA ROMANINA E DI NUOVO INCOLONNAMENTI TRA TORRE ANGELA E COLLATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE IN USCITA SI RALLENTA TRA VIA DI GROTTA GREGNA A VIA DI TOR CERVARA

SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN FILA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NEL TRATTO ANAGNINA ARCO DI TRAVERTINO PER VERIFICHE DELLE FORZE DELL’ORDINE PRESSO LA STAZIONE DI CINECITTA’;LA STAZIONE DI BARBERINI E’ STATA RIATTIVATA MENTRE QUELLA DI SPAGNA E’ ATTIVA SOLO PER I VIAGGIATORI IN USCITA DALLA STAZIONE. PERMANE LA CHIUSURA DELLA FERMATA DI REPUBBLICA

