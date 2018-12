Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LA BUFALOTTA E LA ROMANINA

ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA LA MAGLIANA E L’OSTIENSE . RESTANDO NELLA STESSA DIREZIONE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA LA LAURENTINA E VIA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE IN USCITA SI RALLENTA TRA VIA DELLA SERENISSIMA E IL RACCORDO

SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO

IN USCITA DA ROMA CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFFEDE

E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: IL SERVIZIO CONTINUA AD ESSERE INTERROTTO NEL TRATTO ANAGNINA ARCO DI TRAVERTINO PER VERIFICHE DELLE FORZE DELL’ORDINE PRESSO LA STAZIONE DI CINECITTA, PREVISTI BUS SOSTITUTIVI IN SUPERFICE’-

RIATTIVATO IL TRATTO ARCO DI TRAVERTINO BATTISTINI OVE PERMANGONO LA CHIUSURA DELLA FERMATA DI REPUBBLICA E LA PARZIALE RIAPERTURA DI QUELLA DI SPAGNA ATTIVA SOLO PER I VIAGGIATORI IN USCITA DALLA STAZIONE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

