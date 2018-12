Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 17:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E ROMANINA

SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO

SULLA CASSIA SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

IN USCITA DA ROMA CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFFEDE

MENTRE IN ENTRATA A ROMA CI SI INCOLONNA SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA CAPANNELLE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ TERMINATO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE P0ERTANTO IL SERVIZIO E’ IN GRADUALE RIPRESA SULL’INTERA TRATTA

