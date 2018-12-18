Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA CASAL DEL MARMO E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E ROMANINA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E VIA PONTINA
SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA CON INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO
SULLA CASSIA SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
IN USCITA DA ROMA CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFFEDE
MENTRE IN ENTRATA A ROMA CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO E SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA CAPANNELLE
SPOSTIAMOCI AD ALBANO: LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA RESTA ANCORA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE ALBANO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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