Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 19:15

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE PER POI PROSEGUIRE CON CODE E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA ROMANINA E PIU’ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE AL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DA TOR CERVARA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODATRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SPOSTIAMOCI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DOVE SI STA IN FILA DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA

SULLA CASSIA SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

IN USCITA DA ROMA CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA

MENTRE IN ENTRATA A ROMA CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO

INFINE I CASTELLI ROMANI: LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA RESTA ANCORA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE ALBANO

