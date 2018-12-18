Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE
LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE PER POI PROSEGUIRE CON CODE E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA ROMANINA E PIU’ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE AL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DA TOR CERVARA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODATRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SPOSTIAMOCI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DOVE SI STA IN FILA DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
IN USCITA DA ROMA CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA
MENTRE IN ENTRATA A ROMA CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO
INFINE I CASTELLI ROMANI: LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA RESTA ANCORA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE ALBANO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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