Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE
LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E INFINE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA ANCHE PER INCIDENTE
IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE PER POI PROSEGUIRE CON CODE E RALLENTAMENTI TRA PONTINA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SPOSTIAMOCI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DOVE CI SI INCOLONNA DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
IN USCITA DA ROMA CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA
INFINE I CASTELLI ROMANI: LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA RESTA ANCORA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE ALBANO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’TUTTO
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