Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 20:30

VIABILITA' LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 20.20

BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE

LAZIO;

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BULAFOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA ROMANINA E APPIA

IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE

CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO DELLA ROMA FIUMICINO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE CI SONO CODE IN DIREZIONE RACCORDO DA VIA DEL PATTINAGGIO A VIA DEL CAPPELLACCIO

SEMPRE IN USCITA DA ROMA TROVIAMO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA

INFINE I CASTELLI ROMANI: LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA RESTA ANCORA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE ALBANO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E DA ASTRAL INFOMOBILITA' PER OGGI E'TUTTO GRAZIE PER L'ASCOLTO E BUONA SERATA

