Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE
LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BULAFOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA ROMANINA E APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE
CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO DELLA ROMA FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE CI SONO CODE IN DIREZIONE RACCORDO DA VIA DEL PATTINAGGIO A VIA DEL CAPPELLACCIO
SEMPRE IN USCITA DA ROMA TROVIAMO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA
INFINE I CASTELLI ROMANI: LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA RESTA ANCORA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE ALBANO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA,ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral