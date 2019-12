Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 07:30

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA CASILINA E APPIA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO A NORD DELLA CAPITALE

SULLA VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA LA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DOVE REGISTRIAMO UN INCIDENTE ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA ;

RELLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS IN ENTRATA DA FORMELLO

E ANCHE SULLA SULLA NOMENTANA DIFFICOLTA IN ENTRATA DA TOR LUPARA E RACCORDO

SCENDIAMO SULL’APPIA, DOVE TROVIAMO CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;

