Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 08:15
Più informazioni su
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE,
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA CASILINA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA TRIONFALE E LA PISANA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI,
SULLA VIA CASSIA CODE ALTEZZA LA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA ;
RELLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA BIS DA FORMELLO
E ANCHE SULLA SULLA NOMENTANA DIFFICOLTA IN ENTRATA DA TOR LUPARA E RACCORDO
SCENDIAMO SULL’APPIA, DOVE TROVIAMO CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;
REGISTRIAMO CODE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA POMEZIA E SALENDO SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE TRA SPINACETO E RACCORDO
TRAFFICO FERR
Treni cancellati nella giornata del 18.12.2019
– 303 Catalano 9.40-Montebello 11.08
– 304 Montebello 12.20-Catalano 13.46
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral