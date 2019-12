Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 08:45

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA CASILINA E APPIA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRA TRIONFALE E LA PISANA E PIU AVANTI TRA AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E PONTINA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI,

SULLA VIA CASSIA CAUSA UN PRECEDENTE INCIDENTE RIMANGONO CODE ALTEZZA LA CASTELLUCCIA VERSO IL CENTRO

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI ACILIA E ROACCORDO

E ANCHE SULLA SULLA NOMENTANA DIFFICOLTA IN ENTRATA DA TOR LUPARA E

RACCORTO VERSO IL CENTRO

SCENDIAMO SULL’APPIA,

REGISTRIAMO UN INCIDENTE SU VIA DEI LAGHI CON RIPERCUSSIONE SULLA VIA APPIA VERSO LA CAPITALE

REGISTRIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E POMEZIA E SALENDO SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR

TRASPORTO FERROVIARIO

RICORDIAMO CHE SULLA TRATTA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO TRATTA URBANA TRENO SOPPRESSO TRA CATALANO E MONTEBELLO DELLE OPRE 9:40

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral