Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 08:45
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BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA CASILINA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRA TRIONFALE E LA PISANA E PIU AVANTI TRA AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E PONTINA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI,
SULLA VIA CASSIA CAUSA UN PRECEDENTE INCIDENTE RIMANGONO CODE ALTEZZA LA CASTELLUCCIA VERSO IL CENTRO
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI ACILIA E ROACCORDO
E ANCHE SULLA SULLA NOMENTANA DIFFICOLTA IN ENTRATA DA TOR LUPARA E
RACCORTO VERSO IL CENTRO
SCENDIAMO SULL’APPIA,
REGISTRIAMO UN INCIDENTE SU VIA DEI LAGHI CON RIPERCUSSIONE SULLA VIA APPIA VERSO LA CAPITALE
REGISTRIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E POMEZIA E SALENDO SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR
TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE SULLA TRATTA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO TRATTA URBANA TRENO SOPPRESSO TRA CATALANO E MONTEBELLO DELLE OPRE 9:40
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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