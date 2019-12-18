Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 09:15
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ROMA 18 DICEMBRE ORE 09:05 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA PRENESTINA E APPIA E TRA TIBURTINA E DIRAMAZIONE ROMA NORD
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA PISANA E PIU AVANTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E PONTINA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, STESSA SITUAZIONE IN USCITA SEMPRE DA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO
SULLA VIA CASSIA CAUSA UN PRECEDENTE INCIDENTE RIMANGONO CODE ALTEZZA LA CASTELLUCCIA VERSO IL CENTRO
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E RACCORDO
REGISTRIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E POMEZIA E SALENDO SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR
PRESTARE ATTENZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA PER LAVORI DI POTATURA AL KM 7 IN DIREZIONE MAGLIANO SABINA
TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE SULLA TRATTA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO TRATTA EXTRA URBANA TRENO SOPPRESSO TRA CATALANO E MONTEBELLO DELLE OPRE 9:40 PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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