Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 09:45
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ROMA 18 DICEMBRE ORE 09:35 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA PRENESTINA E APPIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA APPIA E TRA TIBURTINA E DIRAMAZIONE ROMA NORD
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA PISANA E PIU AVANTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E PONTINA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, STESSA SITUAZIONE IN USCITA SEMPRE DA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO
DIRAMAZIONE ROMA SUD PRESTARA ATTENZIONE CHIUSURA PER LAVORI ALTEZZA TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI I VEICOLI DEVIANO ALL INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO E PROSEGUONO VERSO SUD
RIMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA DA OLGIATA E TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER CANTIERI ATTIVI PRESTARE ATTENZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA PER LAVORI DI POTATURA AL KM 7 IN DIREZIONE MAGLIANO SABINA
TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE SULLA TRATTA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO TRATTA EXTRA URBANA TRENO SOPPRESSO TRA CATALANO E MONTEBELLO DELLE OPRE 9:40 PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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