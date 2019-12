Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 10:30

ROMA 18 DICEMBRE ORE 10:20 CILUFFO MARCO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA PRENESTINA E APPIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA APPIA E PROSEGUENDO TRA TIBURTINA E DIRAMAZIONE ROMA NORD

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA CASSIA BIS E LA PISANA E PIU AVANTI CODE TRA PONTINA E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO DELL’ A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA CASSIA DA OLGIATA E TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER LAVORI SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E USCITA FORMELLO VERSO LA CAPITALE

SEMPRE PER LAVORI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALTEZZA TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI I VEICOLI DEVIANO ALL INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO E PROSEGUONO VERSO SUD

SEMPRE PER LAVORI PRESTARE ATTENZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA PER LAVORI DI POTATURA AL KM 7 IN DIREZIONE MAGLIANO SABINA

