Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 11:30
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ROMA 18 DICEMBRE ORE 11:20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEL TRATTO TRA USCITA A24 ROMA TERAMO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO DELL’ A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA CASSIA DA OLGIATA E TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E USCITA FORMELLO VERSO LA CAPITALE
PER LAVORI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALTEZZA TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI I VEICOLI DEVIANO ALL INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO E PROSEGUONO VERSO SUD
SEMPRE PER LAVORI PRESTARE ATTENZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA PER LAVORI DI POTATURA AL KM 7 IN DIREZIONE MAGLIANO SABINA
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral