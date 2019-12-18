Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 15:20 ALESSIO CONTI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E L’A24
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN INGRESSO A ROMA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON LA BRACCIANESE NELLE DUE DIREZIONI
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA TRIONFALE DA VIA TAGLIAFERRI
SULLA NETTUNENSE CODE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI POI CODE ANCHE A PAVONA E FRATTOCHIE
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E ALBANO VERSO ARICCIA
SULLA TUSCOLANA CODE A FRASCATI TRA VIA DI GROTTE MARIA E L’OSPEDALE. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA SANFRANCESCO D’ASSISI DA VIA FRASCATI COLONNA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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