Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 15:20 ALESSIO CONTI

BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO

RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E L’A24

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN INGRESSO A ROMA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON LA BRACCIANESE NELLE DUE DIREZIONI

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA TRIONFALE DA VIA TAGLIAFERRI

SULLA NETTUNENSE CODE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI POI CODE ANCHE A PAVONA E FRATTOCHIE

SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E ALBANO VERSO ARICCIA

SULLA TUSCOLANA CODE A FRASCATI TRA VIA DI GROTTE MARIA E L’OSPEDALE. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA SANFRANCESCO D’ASSISI DA VIA FRASCATI COLONNA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral