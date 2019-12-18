Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 16:30
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NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 16:20 ALESSIO CONTI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
CODE IN INTERNA TRA CASSIA E L’A24
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO
SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON LA BRACCIANESE NELLE DUE DIREZIONI
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA TRIONFALE DA VIA TAGLIAFERRI
CODE VERSO OSTIA SU VIA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA
CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLI
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E ALBANO VERSO ARICCIA
SULLA NETTUNENSE CODE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI POI CODE ANCHE A PAVONA E FRATTOCHIE
SULLA TUSCOLANA CODE A FRASCATI TRA VIA DI GROTTE MARIA E L’OSPEDALE. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA SANFRANCESCO D’ASSISI DA VIA FRASCATI COLONNA
A GOTTAFERRATA INCOLONNAMENTI IN INGRESSO SU LARGO STRAMPELLI DALLA REGIONALE ROCCA DI PAPA E DA VIA VITTORIO VENETO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A Più TARDI
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