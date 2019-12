Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 17:15

NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 17:05 ALESSIO CONTI

INIZIAMO DAL RACCORDO

CODE PER INCIDENTE IN ESTRENA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA

CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E LA PRENESTINA, PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI ANCHE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E TRA PISANA ED AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DA ROMA TRA PARCO DE MEDICI E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E COLOMBO

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASSIA RESTANO CODE ATRATTI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

VERSO OSTIA

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZALE UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA

STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA

CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLI

SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E ALBANO VERSO ARICCIA

SULLA NETTUNENSE CODE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI POI CODE ANCHE A CECCHINA, PAVONA E FRATTOCHIE

