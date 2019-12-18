Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 17:45
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NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 17:35 ALESSIO CONTI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
CODE PER INCIDENTE IN ESTRENA TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASILINA E TIBURTINA
IN INTERNA
CODE A TRATTI TRA CASSIA E LA PRENESTINA, PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO MENTRE IN INGRESSO CODE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DA ROMA TRA PARCO DE MEDICI E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE TRA MAGLIANA E COLOMBO
SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO E IL RACCORDO.
VERSO LATINA CODE TRA VIA DEI RUTULI E LA NETTUNENSE
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SU TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TIVOLI, COSICCOME SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
VERSO OSTIA
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZALE UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA
STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA
CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLI
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E ALBANO VERSO ARICCIA
SULLA NETTUNENSE CODE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI POI CODE ANCHE A PAVONA E FRATTOCHIE
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO,
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