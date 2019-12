Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 18:15

NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 18.05 ALESSIO CONTI

INIZIAMO DAL RACCORDO

CODE PER INCIDENTE IN ESTRENA TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA, POI PER UN ALTROP INCIDENTE CODE TRA CASILINA E A24

IN INTERNA

CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO MENTRE IN INGRESSO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DA ROMA TRA PARCO DE MEDICI E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE TRA MAGLIANA E COLOMBO

SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO E IL RACCORDO.

VERSO LATINA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E LA NETTUNENSE

CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SU TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TIVOLI, COSICCOME SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO

VERSO OSTIA

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZALE UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA

STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA

CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLI

SULL’APPIA IN INGRESSO A ROMA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, IN SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E ALBANO

SULLA NETTUNENSE CODE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI POI CODE ANCHE A PAVONA E FRATTOCHIE

TRASPORTO PUBBLICO RITARDATA LA LINEA ALTA VELOCITà ROMA NAPOLI PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCANO E ISOLETTA-SAN GIOVANNI INCARICO. RITARDI FINO A 90 MINUTI

