Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 18:45
Più informazioni su
NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 18.35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
RIMOSSO IN ESTRENA L’INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA, PERMANGONO LE CODE CHE SI SONO UNITE A QUELLE PER INCIDENTE FINO ALL’A24
IN INTERNA
CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO MENTRE IN INGRESSO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DA ROMA TRA MAGLIANA E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE SEMPRE DA MAGLIANA ALLA COLOMBO
SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO E IL RACCORDO.
VERSO LATINA CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO , PROSEGUENDO POI CODE TRA CASALAZZARA E LA NETTUNENSE
CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SU TIBURTINA TRA RACCORDO E TIVOLI, COSICCOME SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
VERSO OSTIA
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZALE UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA
STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA
SULL’APPIA IN INGRESSO A ROMA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO
SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA PROSEGUENDO CODE ANCHE TRA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO PUBBLICO RITARDATA LA LINEA ALTA VELOCITà ROMA NAPOLI PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCANO E ISOLETTA-SAN GIOVANNI INCARICO. RITARDI FINO A 90 MINUTI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO,
Servizio fornito da Astral