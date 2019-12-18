Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 19:45
Più informazioni su
NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 19.35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
IN ESTRENA RESTANO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E PRENESTINA
IN INTERNA
CODE A TRATTI TRA CASSIA E APPIA, POI TRA PISANA E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE E TORCERVARA, MENTRE IN INGRESSO RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DA ROMA TRA MAGLIANA E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE TRA NUOVA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO E TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO.
VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SEMPRE VERSO OSTIA CODE ANCHE SU VIALE DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO
SULLA SALARIA CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO PER UN AUTO IN PANNE
MENTRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA PALOMBARESE TRA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA. RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’AQUINO DALLA CENTRALE DEL LATTE VERSO COLLEVERDE E SULLA NOMENTANA CON CODE DA VIALE SORA LELLA
TRASPORTO PUBBLICO RITARDATA LA LINEA ALTA VELOCITà ROMA NAPOLI PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCANO E ISOLETTA-SAN GIOVANNI INCARICO. RITARDI FINO A 90 MINUTI
PER POTER INSTRADARE I TRENI DELL’ALTA VELOCITà SONO RALLENTATE ANCHE LE FERROVIE FL6 ROMA CASSINO , FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA ETTUNO FINO A 40 MINUTI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral