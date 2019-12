Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 19:45

NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 19.35 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO

IN ESTRENA RESTANO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E PRENESTINA

IN INTERNA

CODE A TRATTI TRA CASSIA E APPIA, POI TRA PISANA E AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE E TORCERVARA, MENTRE IN INGRESSO RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DA ROMA TRA MAGLIANA E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE TRA NUOVA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO E TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO.

VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

SEMPRE VERSO OSTIA CODE ANCHE SU VIALE DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO

SULLA SALARIA CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO PER UN AUTO IN PANNE

MENTRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA PALOMBARESE TRA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA. RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’AQUINO DALLA CENTRALE DEL LATTE VERSO COLLEVERDE E SULLA NOMENTANA CON CODE DA VIALE SORA LELLA

TRASPORTO PUBBLICO RITARDATA LA LINEA ALTA VELOCITà ROMA NAPOLI PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCANO E ISOLETTA-SAN GIOVANNI INCARICO. RITARDI FINO A 90 MINUTI

PER POTER INSTRADARE I TRENI DELL’ALTA VELOCITà SONO RALLENTATE ANCHE LE FERROVIE FL6 ROMA CASSINO , FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA ETTUNO FINO A 40 MINUTI

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

