Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 20:30
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NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA A SEGUIRE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRI RALLENTAMENTI DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA IN USCITA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA POSSIBILI RIPERCUSSIONI, CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN TANGENZIALE
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE DI ANAGNI LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
PER POTER INSTRADARE I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’
I TRENI DELLE LINEE FL6 ROMA-CASSINO, FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA ED FL8 ROMA-NETTUNO I TRENI HANNO SUBITO RITARDI E CANCELLAZIONI
INFINE SULLA REGIONALE CASTRENSE
DOMANI SI PROCEDERA’ AL RECUPERO DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO, PERTANTO LA STRADA SARA’ CHIUSA DALLE ORE 07.00 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI
DAL KM 5+700 AL KM 13+500
LA VIABILITA’ ALTERNATIVA
PER I MEZZI PROVENIENTI DA MONTALTO DI CASTRO, AL KM 5+700 IN PROSSIMITA’ DELL’INTERSEZIONE CON LA SP106 IN DIREZIONE ISCHIA DI CASTRO
E PER I MEZZI PROVENIENTI DA CANINO AL KM 13+500 IN PROSSIMITA’ DELLA SP108.
Servizio fornito da Astral