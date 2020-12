Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 18 DICEMBRE 2020 ORE 8.05 WILLIAMS TALARICO

SULL’A1 FIRENZE ROMA TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, COINVOLTI PIU’ MEZZI PESANTI IN DIREZIONE ROMA

SULL’A24 ROMA TERAMO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN VEICOLO IN AVARIA TRA TIVOLI E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA

MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA

IN AUMENTO ANCHE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

GROSSI DISAGI SULLA LINEA ROMA FIRENZE DOVE PER GUASTI LA LINEA RISULTA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

