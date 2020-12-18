Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 18 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CIVITA CASTELLANA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E TUSCOLANA
IN INTERNA CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA B DEL METRO IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
FINE SETTIMANA DI LAVORI E DI MODIFICA DEL SERVIZIO PER LA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, PER UN CANTIERE A UN PASSAGGIO A LIVELLO ALL’ALTEZZA DI FABBRICA DI ROMA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO
PREVISTA L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
ORA IICANTIERI
SUL RACCORDO ANULARE QUESTA SERA DALLE ORE 18.00 E SINO ALLE 06.00 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA INTERNA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE!
TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
CI FERMIAMO QUI, APPUNTAMENTO A DOMANI
CON GLI AGGIORNAMENTI SULLA VIABILITA’
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral