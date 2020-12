Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 18 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CIVITA CASTELLANA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E TUSCOLANA

IN INTERNA CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA B DEL METRO IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

FINE SETTIMANA DI LAVORI E DI MODIFICA DEL SERVIZIO PER LA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, PER UN CANTIERE A UN PASSAGGIO A LIVELLO ALL’ALTEZZA DI FABBRICA DI ROMA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO

PREVISTA L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI

ORA IICANTIERI

SUL RACCORDO ANULARE QUESTA SERA DALLE ORE 18.00 E SINO ALLE 06.00 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA INTERNA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE!

TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI

