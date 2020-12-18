Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 20:30

di - 18 Dicembre 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 18 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CIVITA CASTELLANA
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
    A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E TUSCOLANA
    IN INTERNA CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    SULLA LINEA B DEL METRO IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    FINE SETTIMANA DI LAVORI E DI MODIFICA DEL SERVIZIO PER LA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, PER UN CANTIERE A UN PASSAGGIO A LIVELLO ALL’ALTEZZA DI FABBRICA DI ROMA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO
    PREVISTA L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
    ORA IICANTIERI
    SUL RACCORDO ANULARE QUESTA SERA DALLE ORE 18.00 E SINO ALLE 06.00 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA INTERNA
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
    OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE!
    TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    CI FERMIAMO QUI, APPUNTAMENTO A DOMANI
    CON GLI AGGIORNAMENTI SULLA VIABILITA’
    GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
    ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
    Servizio fornito da Astral

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