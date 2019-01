Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA CEPRANO E VALMONTONE.

UNO SGUARDO AGLI EVENTI:

OGGI ALLE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-TORINO, VALIDO PER LA 20^ GIORNATA DI SERIE A. DISPOSTA QUINDI UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral