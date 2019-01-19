Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA CEPRANO E VALMONTONE.
NEBBIA A BANCHI ANCHE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TORNIMPARTE.
RACCOMANDIAMO INOLTRE DI PROCEDERE CON PRUDENZA SULLA STRADA REGIONALE 411 SUBLACENSE A CAUSA DELLA PRESENZA DI GHIACCIO TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E AFFILE.
UNO SGUARDO AGLI EVENTI:
QUESTO POMERIGGIO ALLE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-TORINO, VALIDO PER LA 20^ GIORNATA DI SERIE A. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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