Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI:

A CERVETERI TORNA ANCHE QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE, IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI. IN PARTICOLARE LA GIORNATA ODIERNA SARÀ CARATTERIZZATA DALLE INIZIATIVE LEGATE AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO, CON LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E DEL PANE. DALLE 14.00, POI, SFILATA DEI CARRI CARNEVALIZI E DEGLI ANIMALI, CON PARTENZA DAL PARCO DELLA LEGNARA. ALLE 15.30 ALTRO GRANDE APPUNTAMENTO IN PIAZZA SANTA MARIA CON MASCHERE, CORIANDOLI, INTRATTENIMENTO E DOLCI TIPICI DEL CARNEVALE. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO DUNQUE ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO, TRA CUI VIA MERLINI, VIA ROSATI E PIAZZA ALDO MORO.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral