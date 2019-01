Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

ORA DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI:

A MONTEROTONDO OGGI E DOMANI I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE. DALLE 14 DI QUESTO POMERIGGIO E FINO ALLE 22 DI LUNEDÌ 21 GENNAIO SARÀ PERTANTO ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE STRADE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE, TRA QUESTE VIA GARIBALDI, VIALE GRAMSCI E PIAZZA ROMA.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral