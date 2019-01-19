Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
UN INCIDENTE SU VIA DI VERMICINO STA PROVOCANDO CODE TRA VIALE EINAUDI E VIA GROTTI DAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SI RALLENTA POI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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