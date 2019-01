Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

sulla via TIBURTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE tra ALBUCCIONE e SETTEVILLE nei due sensi di marcia.

SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE sulla via appia in prossimitÀ dei centri abitati di albano, ARICCIA e genzano.

SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA A CAUSA DI UN CANTIERE MOBILE.

INFINE RICORDIAMO CHE QUESTO POMERIGGIO ALLE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-TORINO, VALIDO PER LA 20^ GIORNATA DI SERIE A. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

