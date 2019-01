Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE IL SERVIZIO E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESO TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA; TRA OTTAVIANO E CORNELIA ATTIVA LA LINEA BUS 490, MENTRE PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA VITERBO.

