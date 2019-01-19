Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
E IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI;
E ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO ROMA-TORINO, INCONTRO VALIDO PER LA 20^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E DEVIAZIONI AL TRAFFICO NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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