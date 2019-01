Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;

E ALLO STADIO OLIMPICO SI E’ DA POCO CONCLUSO L’INCONTRO TRA LA ROMA-E IL TORINO; E’ IN CORSO IL DEFLUSSO DEI TIFOSI DALLO STADIO, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELL’AREA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral