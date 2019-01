Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI PRIMA PORTA; SI PROCEDE A RILENTO ANCHE NEL TRATTO EXTRAURBANO DI VIA CASILINA, TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL KM 25+900 ED IL KM 26+400; DISPOSTA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE CASSINO, IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 7.30 E LE 19.00, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 2 MARZO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

