Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL KM 25+900 ED IL KM 26+400: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 7.30 E LE 19.00, CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE CASSINO, E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 2 MARZO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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