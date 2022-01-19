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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 19:45

di - 19 Gennaio 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 19 GENNAIO 2022 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    VIABILITA’ RIENTRATA NELLA NORMA. SONO STATI RISOLTI GLI INCIDENTI CHE CAUSAVANO DISAGI SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO
    PER TRAFFICO PERMANGONO CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA, ALL’ALTEZZA DI VITINIA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    E’ TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO
    E’ STATO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA. I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 15 MINUTI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SULLE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA DI ROMA.
    GLI AGGIORNAMENTI SUI SOCIAL E SUL PORTALE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    RICORDIAMO, A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2.
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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