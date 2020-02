Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 7:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

QUESTA, AL MOMENTO, LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, CODE, IN ENTRATA A ROMA, ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIÙ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.

IN VIA SALARIA CI SONO CODE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA BRETELLA SALARIA SUD.

PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral