Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 8:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA E PIÙ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE. IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, VERSO L’EUR TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E MONTE D’ORO VERSO ROMA; PROSEGUENDO, PER TRAFFICO, CODE TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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