Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 8:35 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, IN ENTRATA, TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, CI SONO INFATTI CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
SULLA CASSIA SI RALLENTA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, PERMANGONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO, TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE.
ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral